Президент України Володимир Зеленський разом з Офісом президента розпочнуть роботу над модеруванням введення касових апаратів для ФОП, оскільки підприємці не можуть отримати чіткого роз’яснення на запитання, які їх цікавлять щодо обов’язкового їх введення.

– Парламент, на нашу думку, повинен знайти рішення, яке врахує інтереси держави та усіх платників податків, підприємців, які протестують, вимагаючи відстрочки застосування норм щодо касових апаратів. Цей конфлікт явно затягнувся і переходить зі сфери економічного діалогу у сферу спекулятивної політики, – сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

За його словами, Зеленський вирішив частково взяти на себе модерацію цієї теми.

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Подоляк повідомив, що президент хоче отримати аргументи від усіх сторін і більш глибоко вивчити проблему. Тому він ухвалив рішення провести нараду та отримати ґрунтовні коментарі.

Також радник керівника ОП зазначив, що модерацією теми займається керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Закон про касові апарати для ФОП

17 литопада Верховна Рада України відмовилася відстрочити на рік обов’язкове застосування касових апаратів для підприємців за пропозицією законопроекту №4313-Д.

Згідно із проектом закону, пропонується залишити обов’язкове введення касових апаратів із січня 2021 року для інтернет-магазинів, аптек, торгівлі ювелірними виробами, секонд-хендів, ресторанів і кафе, турагентств і туроператорів, готелів і закладів тимчасового розміщення, для торгівлі текстилем (окрім торгівлі за готівку на ринках), продажу деталей до автотранспортних засобів.