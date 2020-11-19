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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

13 357 випадків за добу: в Україні черговий антирекорд Covid-19

19 листопада коронавірус підтвердили ще у 13 357 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 583 510. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Повністю подолали хворобу і одужали 266 479 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 7 400 людей. Госпіталізували за добу 1 531 пацієнта.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 10 369 хворих, за добу зафіксували 257 нових летальних випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Найбільшу кількість випадків за добу зареєстрували у Києві (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

Поширення коронавірусу в регіонах:

  • Київ – 55 203 випадки;
  • Вінницька область – 14 532 випадки;
  • Волинська область – 20 150 випадків;
  • Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
  • Донецька область – 18 790 випадків;
  • Житомирська область – 24 542 випадки;
  • Закарпатська область – 20 463 випадки;
  • Запорізька область – 21 481 випадок;
  • Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
  • Київська область – 27 347 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 931 випадок;
  • Луганська область – 5 385 випадків;
  • Львівська область – 39 229 випадків;
  • Миколаївська область – 13 769 випадків;
  • Одеська область – 35 440 випадків;
  • Полтавська область – 16 935 випадків;
  • Рівненська область – 26 442 випадки;
  • Сумська область – 20 124 випадки;
  • Тернопільська область – 24 552 випадки;
  • Харківська область – 49 618 випадків;
  • Херсонська область – 7 946 випадків;
  • Хмельницька область – 24 485 випадків;
  • Черкаська область – 15 759 випадків;
  • Чернівецька область – 29 612 випадків;
  • Чернігівська область – 12 656 випадків.

коронавірус в україні 19 листопада

Для порівняння, 18 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 12 496 людей. Загальна кількість інфікованих становила 570 153 хворих.

Від Covid-19 18 листопада померли 256 людей, одужали за добу 8 096 хворих.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Фото: Dreamstime

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