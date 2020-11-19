19 листопада коронавірус підтвердили ще у 13 357 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 583 510. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Повністю подолали хворобу і одужали 266 479 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 7 400 людей. Госпіталізували за добу 1 531 пацієнта.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 10 369 хворих, за добу зафіксували 257 нових летальних випадків.

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Найбільшу кількість випадків за добу зареєстрували у Києві (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

Поширення коронавірусу в регіонах:

Київ – 55 203 випадки;

Вінницька область – 14 532 випадки;

Волинська область – 20 150 випадків;

Дніпропетровська область – 25 028 випадків;

Донецька область – 18 790 випадків;

Житомирська область – 24 542 випадки;

Закарпатська область – 20 463 випадки;

Запорізька область – 21 481 випадок;

Івано-Франківська область – 30 091 випадок;

Київська область – 27 347 випадків;

Кіровоградська область – 3 931 випадок;

Луганська область – 5 385 випадків;

Львівська область – 39 229 випадків;

Миколаївська область – 13 769 випадків;

Одеська область – 35 440 випадків;

Полтавська область – 16 935 випадків;

Рівненська область – 26 442 випадки;

Сумська область – 20 124 випадки;

Тернопільська область – 24 552 випадки;

Харківська область – 49 618 випадків;

Херсонська область – 7 946 випадків;

Хмельницька область – 24 485 випадків;

Черкаська область – 15 759 випадків;

Чернівецька область – 29 612 випадків;

Чернігівська область – 12 656 випадків.

Для порівняння, 18 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 12 496 людей. Загальна кількість інфікованих становила 570 153 хворих.

Від Covid-19 18 листопада померли 256 людей, одужали за добу 8 096 хворих.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.