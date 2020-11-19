Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вимушено перебуває на самоізоляції і лікуванні від коронавірусу у лікарні Феофанія, оскільки вдома неможливо забезпечити захищеність зв’язку, необхідного для роботи.

– Саме необхідність повноцінної роботи кожного дня, проведення захищених відеоконференцій, дзвінків тощо були головними причинами щодо Феофанії. Самоізоляцію та медичний догляд я планував організувати вдома, але необхідний рівень захищеності зв’язку у житловому будинку забезпечити неможливо, – пояснив Єрмак у Facebook.

Керівник Офісу додав, що з помітних симптомів Covid-19 у нього була підвищена температура, кашель, біль у горлі та грудях.

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Андрій Єрмак запевнив, що наразі почувається вже значно краще і сподівається вже незабаром отримати негативний тест на Covid-19.

Про коронавірус в Андрія Єрмака стало відомо 9 листопада. Тоді ж позитивний тест отримав і президент Володимир Зеленський.

Обоє пішли на самоізоляцію і наразі перебувають у лікарні Феофанія.

Тим часом Офіс президента змінив режим роботи. Нині всі наради з Кабміном та іншими установами відбуваються в онлайн-режимі.