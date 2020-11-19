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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

День гідності та свободи: історія свята і цікаві факти

День гідності та свободи українці щороку відзначають 21 листопада. Встановили його на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 і 2013 роках.

Історія свята

Відзначають День гідності та свободи з 2014 року, після того як з’явився відповідний указ президента. Однак все почалося ще з Помаранчевої революції 2004 року.

Тоді, використовуючи фальсифікації під час голосування на виборах президента, Віктор Янукович начебто випередив Віктора Ющенка. Невдоволені українці вийшли на майдан Незалежності, де відстояли свою позицію і домоглися повторних виборів.

За рік, у листопаді 2005-го, третій президент України Віктор Ющенко заснував День свободи. Але його наступник Віктор Янукович скасував свято і об’єднав його з Днем соборності.

Вдруге на Майдан українці вийшли за дев’ять років – у листопаді 2013-го. Тоді влада заявила, що припиняє курс на євроінтеграцію та скасовує процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

день гідності та свободи

Ввечері 21 листопада на майдані Незалежності у Києві почали збиратися невдоволені українці. У ніч на 30 листопада силовики розігнали активістів, застосовуючи силу. Тоді протести перетворилися на антиурядові та стали значно масштабнішими.

Революція гідності тривала в Україні кілька місяців, але її піком стали 18-20 жовтня, коли підпалили Будинок профспілок і вбили багатьох євромайданівців, яких пізніше назвуть Небесною сотнею. А потім була втеча Януковича з України, російська агресія на Донбасі і анексія Криму.

Читайте: День гідності та свободи: історії учасників Євромайдану

Хоча сьогодні День гідності та свободи має статус державного свята, він не є вихідним. Але у цей день до пам’ятників загиблим учасникам Революції гідності приносять квіти, влаштовують тематичні виставки, флешмоби та акції, служать молебень в пам’ять про Небесну сотню.

Адже День гідності та свободи був встановлений, щоб донести до наступних поколінь інформацію про доленосні події в Україні та віддати шану мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору.

Цікаві факти про свято

  • Помаранчева революція та Революція гідності починалися з невдоволення діями Віктора Януковича. Тільки у 2004 році українці вимагали повторних виборів, а у 2013-му – підтримати євроінтеграцію.
  • Обидві революції, наслідком яких стала зміна влади, почалися приблизно в однакових числах листопада.
  • На перший Євромайдан прийшли близько 1,5 тис. людей, а вже 24 листопада зібралося понад 100 тис. прихильників євроінтеграції.

Допомагають зберігати пам’ять про доленосні для країни події не лише святкові дні, а ще й кінострічки. Факти ICTV зібрали топ-5 фільмів про Революцію гідності, які точно не дозволять забути ціну свободи.

Фото: Dreamstime

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