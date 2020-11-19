День гідності та свободи українці щороку відзначають 21 листопада. Встановили його на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 і 2013 роках.

Історія свята

Відзначають День гідності та свободи з 2014 року, після того як з’явився відповідний указ президента. Однак все почалося ще з Помаранчевої революції 2004 року.

Тоді, використовуючи фальсифікації під час голосування на виборах президента, Віктор Янукович начебто випередив Віктора Ющенка. Невдоволені українці вийшли на майдан Незалежності, де відстояли свою позицію і домоглися повторних виборів.

За рік, у листопаді 2005-го, третій президент України Віктор Ющенко заснував День свободи. Але його наступник Віктор Янукович скасував свято і об’єднав його з Днем соборності.

Вдруге на Майдан українці вийшли за дев’ять років – у листопаді 2013-го. Тоді влада заявила, що припиняє курс на євроінтеграцію та скасовує процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Ввечері 21 листопада на майдані Незалежності у Києві почали збиратися невдоволені українці. У ніч на 30 листопада силовики розігнали активістів, застосовуючи силу. Тоді протести перетворилися на антиурядові та стали значно масштабнішими.

Революція гідності тривала в Україні кілька місяців, але її піком стали 18-20 жовтня, коли підпалили Будинок профспілок і вбили багатьох євромайданівців, яких пізніше назвуть Небесною сотнею. А потім була втеча Януковича з України, російська агресія на Донбасі і анексія Криму.

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Хоча сьогодні День гідності та свободи має статус державного свята, він не є вихідним. Але у цей день до пам’ятників загиблим учасникам Революції гідності приносять квіти, влаштовують тематичні виставки, флешмоби та акції, служать молебень в пам’ять про Небесну сотню.

Адже День гідності та свободи був встановлений, щоб донести до наступних поколінь інформацію про доленосні події в Україні та віддати шану мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору.

Цікаві факти про свято

Помаранчева революція та Революція гідності починалися з невдоволення діями Віктора Януковича. Тільки у 2004 році українці вимагали повторних виборів, а у 2013-му – підтримати євроінтеграцію.

Обидві революції, наслідком яких стала зміна влади, почалися приблизно в однакових числах листопада.

На перший Євромайдан прийшли близько 1,5 тис. людей, а вже 24 листопада зібралося понад 100 тис. прихильників євроінтеграції.

Допомагають зберігати пам’ять про доленосні для країни події не лише святкові дні, а ще й кінострічки. Факти ICTV зібрали топ-5 фільмів про Революцію гідності, які точно не дозволять забути ціну свободи.