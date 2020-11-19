Пріоритетом стратегічного розвитку України повинна стати креативна економіка. Для цього в країні є все необхідне.

Таку думку під час міжнародному форуму Креативна Україна висловив президент Володимир Зеленський.

– Креативна економіка повинна стати пріоритетом стратегічного розвитку України. Для цього у нас є талановиті люди, унікальний культурний ресурс і спадщина. Зараз креативні індустрії нагадують птаха фенікса, який постає з попелу оновленим, молодим, сильним і адаптованим до нового життя.

Також президент запевнив, що держава зробить усе, щоб нова реальність для креативних індустрій була комфортною, а умови – максимально сприятливими.

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Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що креативна економіка ще ніколи не була так на часі, як зараз.

Адже фундаметом такої економіки, за словами глави держави, є розуміння використання ресурсів, уміння капіталізувати талант, інтелект, майстерність і продавати всій планеті актуальні рішення як у культурі, так і в медицині.

Сам Володимир Зеленський через коронавірус не зміг особисто бути присутнім на форумі. Але в учасників заходу буде можливість обмінятися досвідом, поспілкуватися з міжнародними експертами і зрозуміти, як адаптуватися до реалій, спричинених пандемією Covid-19.