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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Долар зріс: курс валют на 19 листопада

19 листопада НБУ встановив курс долара в Україні на рівні 28,13 грн/$1. Американська валюта додала у ціні, днем ​​раніше один долар коштував 28,106 грн/$1.

Курс євро трішки здешевшав, проте зміни незначні: 19 листопада він коштує 33,3608 грн/€1, 18 числа вартість була 33,3964 грн/€1.

Польський злотий і російський рубль трішки здорожчали.

Читайте: Українці почали робити більше вкладів у доларах – у НБУ назвали причину

Курс валют від НБУ на 19 листопада:

  • $1 – 28,13 грн;
  • €1 – 33,3608 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4611 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6996 грн.

Курс 19 ноября

Курс долара в Україні у листопаді

Через пандемію коронавірусу і вибори у США в Україні можливе коливання курсу долара.

Однак ці зміни будуть незначними, вартість іноземної валюти не перевищить 29 грн.

Яким буде курс долара в Україні в листопаді, читайте на Фактах ICTV.

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