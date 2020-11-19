19 листопада НБУ встановив курс долара в Україні на рівні 28,13 грн/$1. Американська валюта додала у ціні, днем ​​раніше один долар коштував 28,106 грн/$1.

Курс євро трішки здешевшав, проте зміни незначні: 19 листопада він коштує 33,3608 грн/€1, 18 числа вартість була 33,3964 грн/€1.

Польський злотий і російський рубль трішки здорожчали.

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Курс валют від НБУ на 19 листопада:

$1 – 28,13 грн;

€1 – 33,3608 грн;

1 польський злотий – 7,4611 грн;

10 російських рублів – 3,6996 грн.

Курс долара в Україні у листопаді

Через пандемію коронавірусу і вибори у США в Україні можливе коливання курсу долара.

Однак ці зміни будуть незначними, вартість іноземної валюти не перевищить 29 грн.

Яким буде курс долара в Україні в листопаді, читайте на Фактах ICTV.