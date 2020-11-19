Гетманцев оприлюднив постанову про своє звільнення

Голова парламентського комітету з питань фінансів, депутат Слуги народу Данило Гетманцев оприлюднив постанову про своє відкликання з посади.

– Вирішив подати альтернативний проект постанови про звільнення. Мені здається, мотивував більш обґрунтовано, — повідомив парламентар.

Депутат пояснює, що не може працювати над виведенням економіки з тіні у той момент, коли окремі політичні групи блокують цю роботу.

– Оскільки продовження моєї діяльності з розробки проектів законів з питань оподаткування має на меті припинити незаконні схеми з ухилення від оподаткування та завдати шкоди від цього багатьом поважним людям і тому унеможливлює виконання своїх обов’язків, — йдеться у постанові.

Також він додав, що традиція ухилення від оподаткування сягає корінням сивої давнини, і не нашому поколінню цю традицію ламати.

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Закон про касові апарати для ФОП

17 литопада Верховна Рада України відмовилася відстрочити на рік обов’язкове застосування касових апаратів для підприємців за пропозицією законопроекту №4313-Д.

Згідно із проектом закону, пропонується залишити обов’язкове введення касових апаратів із січня 2021 року для інтернет-магазинів, аптек, торгівлі ювелірними виробами, секонд-хендів, ресторанів і кафе, турагентств і туроператорів, готелів і закладів тимчасового розміщення, для торгівлі текстилем (окрім торгівлі за готівку на ринках), продажу деталей до автотранспортних засобів.