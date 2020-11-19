Міністерство цифрової трансформації створює цифрові рішення, які допоможуть країні у боротьбі з Covid-19.

За словами очільника міністерства Михайла Федорова, онлайн-сервіси та послуги стали особливо актуальними під час пандемії.

Над чим зараз працює уряд:

Цифровізація та централізація збору інформації щодо фактів та підозр про випадки інфекційних захворювань.

Навіщо? Для отримання повної інформації про можливі випадки Covid-19 в Україні.

– Ми зможемо швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлі ліків, – зазначив міністр.

Чатбот для координації госпіталізації та відкритий дашборд вільних місць.

Це дозволить спростити процес оперативної госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

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Удосконалення функціоналу застосунку Вдома.

Запуск електронного рецепту на антибіотики та розширення програми Доступні ліки.

Запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування.

Це дасть можливість відстежувати черги в режимі реального часу.

Окрім цього, щоб зробити сервіси максимально корисними та доступними кожному українцю, разом з операторами та органами влади Мінцифри покриває Україну швидкісним інтернетом.

5G в Україні

5G-інтернет може з’явитися в Україні до кінця 2021 року. За словами Федорова, це ще один крок до нарощування цифрового лідерства України в світі.

5G – це п’яте покоління мобільних бездротових комунікацій, що обіцяє три основні переваги – більш високу швидкість, більшу пропускну здатність та меншу затримку.