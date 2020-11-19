Міністерство цифрової трансформації створює цифрові рішення, які допоможуть країні у боротьбі з Covid-19.
За словами очільника міністерства Михайла Федорова, онлайн-сервіси та послуги стали особливо актуальними під час пандемії.
Над чим зараз працює уряд:
- Цифровізація та централізація збору інформації щодо фактів та підозр про випадки інфекційних захворювань.
Навіщо? Для отримання повної інформації про можливі випадки Covid-19 в Україні.
– Ми зможемо швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлі ліків, – зазначив міністр.
- Чатбот для координації госпіталізації та відкритий дашборд вільних місць.
Це дозволить спростити процес оперативної госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
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- Удосконалення функціоналу застосунку Вдома.
- Запуск електронного рецепту на антибіотики та розширення програми Доступні ліки.
- Запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування.
Це дасть можливість відстежувати черги в режимі реального часу.
Окрім цього, щоб зробити сервіси максимально корисними та доступними кожному українцю, разом з операторами та органами влади Мінцифри покриває Україну швидкісним інтернетом.
5G в Україні
5G-інтернет може з’явитися в Україні до кінця 2021 року. За словами Федорова, це ще один крок до нарощування цифрового лідерства України в світі.
5G – це п’яте покоління мобільних бездротових комунікацій, що обіцяє три основні переваги – більш високу швидкість, більшу пропускну здатність та меншу затримку.