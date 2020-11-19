Через запроваджені карантинні заходи в Україні креативна індустрія втратила $3 млрд, що становить 2% ВВП.

Такі цифри озвучив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко під час міжнародного форуму Креативна Україна.

– До чого призвів карантин, якщо ми говоримо про креативну економіку? Втрати – $3 млрд, це 2% ВВП і ще 300 тис. робочих місць. Якщо ми і надалі продовжуватимемо рухатися у цьому напрямку, то на нас чекає перспектива не дуже втішна: 10% втрати ВВП або одна третина людей, які втратять роботу.

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Міністр пояснив, що наразі залучені в креативну індустрію державні інвестиції марнуються, оскільки немає глядача та слухача.

Тому Олександр Ткаченко переконаний, що сфокусуватись потрібно на розвитку і грантах для інституційної підтримки креативних індустрій.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі зазначив, що креативна економіка повинна стати пріоритетом стратегічного розвитку України.

Він запевнив, що держава зробить усе, щоб нова реальність для креативних індустрій була комфортною, а умови – максимально сприятливими.