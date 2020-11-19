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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Одягніть ці чортові маски! Тодуров закликав уникати транспорту і метро

Багато хворих на коронавірус українців молодого віку перебувають у лікарнях у критичному стані. Через це виникла складна ситуація з місцями для пацієнтів у медустановах.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров.

– У нас дуже багато молодих пацієнтів, які перебувають у критичному стані. Серед цих молодих пацієнтів кілька вже померли в стінах нашої клініки, де є суперфахівці. Якщо ви захворієте і у вас будуть ускладнення, вас нікуди буде покласти. Це вже не жарти.

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Тодуров також закликав українців дотримуватися карантину, носити маски, уникати метро, транспорту і великих скупчень людей.

– Не піддавайтесь додатковому ризику, одягніть ці чортові маски, якщо ви виходите на вулицю. Мийте руки, не ходіть в жодні громадські місця, ви піддаєте себе смертельному ризику , – додав він.

Тим часом, ситуація з Covid-19 не покращується. Статистика коронавірусу 19 листопада свідчить про 13 357 нових випадків, що є черговим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становить 583 510.

Від початку пандемії одужали 266 479 українців, померли – 10 369 хворих.

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