За ініціативи України 19 листопада в режимі онлайн відбулося позачергове засідання гуманітарної підгрупи в Тристоронній контактній групі.

Проте переговори політичної та безпекової підгруп заблокувала російська сторона.

Водночас завдяки твердій позиції України вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування РФ роботи КПВВ Золоте та Щастя.

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– На жаль, незважаючи на пропозицію Української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН, провести засідання політичної та безпекової підгруп російська сторона відмовилися, – йдеться у повідомленні.

Чергове засідання ТКГ відбудеться 24-25 листопада.

Пропозиція України у ТКГ

Українська сторона в складі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі пропонує провести обмін утримуваними до 24 грудня цього року, а саме до Різдва.

Проте поки РФ блокує розгляд цього питання.