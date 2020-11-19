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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Романа Віктюка поховають на Личаківському цвинтарі 23 листопада

Похорон Романа Віктюка відбудеться у Львові у понеділок, 23 листопада, у Першому театрі.

Про це розповіла племінниця театрального діяча Катерина Віктюк.

Церемонія прощання з Віктюком розпочнеться о 10.00, згодом буде громадська панахида та промови в Першому театрі.

О 14.30 учасники церемонії зможуть прослідувати за катафалком від церкви та провести Романа Віктюка в останню путь.

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О 15.00 розпочнеться чин похорону на Личаківському кладовищі.

Катерина Віктюк наголосила, що на церемоніях прощання будуть дотримані всі карантинні норми.

Смерть Романа Віктюка

Театральний режисер та народний артист Роман Віктюк помер на 84-році життя 17 листопада.

27 жовтня Віктюка госпіталізували з коронавірусом. У лікарні його стан погіршився, він перебував у реанімації.

Фото: Театр Романа Віктюка

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