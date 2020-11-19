Російському актору Кирилу Гребенщикову заборонили в’їзд в Україну. Обмеження діятиме протягом трьох років.

Річ у тому, що минулого року актор відвідував Крим, а це суперечить умовам перетину українського кордону.

19 листопада Гребенщиков прибув в Україну для зйомок на телебаченні. Однак співробітники Державної прикордонної служби відмовили йому у в’їзді.

Громадянину Російської Федерації довелося повернутися додому через Білорусь. Актор відомий завдяки фільмам Доярка з Хацапетівки 3, Тест на вагітність, Анна Кареніна. Історія Вронського тощо.

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Корчевніков не зможе відвідувати Україну

Російський ведучий, журналіст та актор Борис Корчевніков у жовтні завітав до Києва. У ЗМІ припускають, що він знімався у фільмі Оксани Марченко – дружини проросійського політика Віктора Медведчука.

Ведучий неодноразово відвідував територію Криму та публічно називав його російським. Через це Корчевнікову заборонили в’їзд на три роки.

Фото: Кирило Гребенщиков