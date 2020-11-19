Що замість антибіотиків: Комаровський розповів, як лікувати Covid-19

Багато медиків стверджують, що антибіотики не варто застосовувати під час лікування коронавірусу. Український лікар і автор книг про здоров’я Євген Комаровський розповів, чим можна лікувати вірусну інфекцію.

За його словами, вживання препаратів зі вмістом антибіотиків тільки збільшує ймовірність ускладнень. Наразі засобу, який міг би боротися з коронавірусом, не існує.

У такому разі людині потрібно допомагати організму самостійно впоратися з хворобою. Лікар радить дотримувати таких правил:

не допускати дефіциту кисню;

контролювати вологість та температуру повітря у кімнаті, постійно її провітрювати;

підтримувати водний баланс;

якщо тяжко дихати, одразу звертатися до лікаря.

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– Наші предки чудово жили без антибіотиків і дожили до нашого часу завдяки імунітету. Імунна система людини може самостійно впоратися з більшістю вірусних і бактеріальних інфекцій. Лікувати – не означає приймати ліки, а створити оптимальні умови. Тому припиніть ставити експерименти та придумувати нікому не потрібні препарати.

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Чому не варто вживати антибіотики: пояснення ВООЗ

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомили, що вживання антибіотиків для профілактики коронавірусу може мати негативні наслідки.

Людський організм звикає до таких препаратів, а потім, коли з’явиться реальна необхідність, вони просто не допоможуть.

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