Що замість антибіотиків: Комаровський розповів, як лікувати Covid-19

Багато медиків стверджують, що антибіотики не варто застосовувати під час лікування коронавірусу. Український лікар і автор книг про здоров’я Євген Комаровський розповів, чим можна лікувати вірусну інфекцію.
За його словами, вживання препаратів зі вмістом антибіотиків тільки збільшує ймовірність ускладнень. Наразі засобу, який міг би боротися з коронавірусом, не існує.
У такому разі людині потрібно допомагати організму самостійно впоратися з хворобою. Лікар радить дотримувати таких правил:
- не допускати дефіциту кисню;
- контролювати вологість та температуру повітря у кімнаті, постійно її провітрювати;
- підтримувати водний баланс;
- якщо тяжко дихати, одразу звертатися до лікаря.
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– Наші предки чудово жили без антибіотиків і дожили до нашого часу завдяки імунітету. Імунна система людини може самостійно впоратися з більшістю вірусних і бактеріальних інфекцій.
Лікувати – не означає приймати ліки, а створити оптимальні умови. Тому припиніть ставити експерименти та придумувати нікому не потрібні препарати.
Чому не варто вживати антибіотики: пояснення ВООЗ
Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомили, що вживання антибіотиків для профілактики коронавірусу може мати негативні наслідки.
Людський організм звикає до таких препаратів, а потім, коли з’явиться реальна необхідність, вони просто не допоможуть.
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