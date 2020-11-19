16 листопада відбулася третя зустріч Клубу сталого розвитку Спілки українських підприємців під егідою Генерального договору ООН в Україні. Цього разу говорили про Ціль сталого розвитку №9 – інновації в інфраструктурі.

Керівник Клубу Олена Зубарєва зазначила, що ця тема актуальна для всього світу, адже економічне зростання, соціальний розвиток, заходи щодо захисту клімату безпосередньо залежать від розвитку промисловості та інновацій.

– У світі приблизно 1-1,15 млрд осіб не мають доступу до телефонного зв’язку, 2,5 млрд – доступу до санітарії, 800 млн – доступу до водних ресурсів. У країнах, що розвиваються, лише 30% сільськогосподарської продукції піддається промисловій переробці. Тому інноваційні рішення вкрай необхідні для досягнення балансу і гармонізації суспільства, – розповіла керівник Клубу.

Також вона зауважила, що Всесвітній економічний форум нещодавно презентував топ-10 новітніх технологій 2020 року:

Мікроголки. Здатні безболісно проникати в шкіру і робити ін’єкції;

Фотокатолізатори. Сонячна енергія, яка перетворює вуглекислий газ в загальні матеріали;

Віртуальний пацієнт – заміна людей симуляторами для проведення клінічних досліджень;

Просторові обчислення – новий крок у доповненій реальності;

Цифрова медицина – додатки, які діагностують і лікують те, що нас турбує;

Електричний авіадвигун – прорив для всіх нас. Економія викидів СО2;

Цемент з низьким вмістом вуглецю;

Квантове зондування;

Зелений водень – безвуглецева енергія;

Повний геном синтез – клітинна інженерія нового рівня.

– Це допоможе людству вирішити головне завдання – створити сприятливі умови для життя людини, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу, – зазначає Олена Зубарєва.

Спікерами Клубу стали експерти, які за допомогою інноваційних технологій змінюють цілу галузь, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище і користування природними ресурсами.

Генеральний директор компанії Екопан Ольга Романенко розповіла про інновації в будівництві як запоруку екологічного і безпечного майбутнього.

– Сучасні будівлі здатні виробляти енергію більше, ніж їм необхідно для функціонування. Це значно знижує витрати і зберігає природні ресурси. В Україні такі споруди вже є. Їх поки одиниці, але за прикладом Європи ми теж перейдемо на енергоефективні будівлі. Наявність всього необхідного в будинку для якісного життя людини, гармонія і баланс з навколишнім середовищем – основний вектор нашого розвитку.

Співвласник компанії Dron.ua Валерій Яковенко переконаний, що нові технології в бізнесі не просто економічно вигідніші – вони допомагають економити ресурси, позитивно впливають на якість роботи суміжних галузей, створюють нові умови праці для персоналу і допомагають створювати цілий пласт нових спеціальностей.

Чудовим прикладом є технологія дронів-оприскувачів, яка є наступним кроком в еволюції інструментів для обробки сільськогосподарських площ.

Уже зараз сукупно в світі дронамі оброблено понад 40 млн га, що дозволило заощадити понад 20 тис. тонн пестицидів, допомагаючи створювати більш органічну продукцію. Крім цього, дрони дозволили заощадити понад 8 мільйонів тонн води, яка стає цінним ресурсом для кожного аграрія.

– Інноваційні технології – це основа сучасного відповідального бізнесу, – каже спікер.

Керівник відділу зі звязків з громадськістю YASNO Антон Ковалишин розповів про те, як енергоефективні проекти сприяють досягненню Цілей сталого розвитку.

– Впроваджуючи енергоефективний проект на підприємстві, в державній установі чи житловому секторі – ми одночасно сприяємо поліпшенню екології, впровадженню інновацій, створюємо здорове і безпечне середовище в приміщеннях, забезпечуємо чисту енергію, модернізуємо інфраструктуру, допомагаємо містам бути більш сталими, а також розвиваємо культуру відповідального споживання і виробництва. Енергоефективність та енергозбереження також дозволяють зменшувати енергетичну бідність, роблячи енергію більш доступною завдяки її раціональному використанню. Впроваджуючи енергоефективний проект, ми одночасно сприяємо досягненню 9 з 17 цілей.

Експерт також поділився результатами впровадження 86 енергоефективних проектів, які енергосервісна компанія YASNO Efficiency профінансувала і виконала “під ключ”, досягнувши економії від 30 до 90% на промислових підприємствах і об’єктах соцсфери (школах, садках, лікарнях).

Клієнти компанії в рік економлять 346 млн грн витрат на енергоресурси, 175 млн кВт/г електроенергії і 1,1 млн м³ природного газу, що еквівалентно скороченню викидів СО2 на 160 тис. тонн на рік.

Джерело: СУП