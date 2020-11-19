Попри запровадження в Україні додаткових обмежувальних заходів, зокрема карантину вихідного дня, в країні до кінця 2020 року від коронавірусу може померти від 17 до 33 тис. осіб.

У Київській школі економіки (KSE) змоделювали три сценарії розвитку подій:

зелений – прогнозується 17 тис. смертей, цей сценарій найбільш оптимістичний, для його реалізації необхідне миттєве запровадження повного локдауну;

жовтий – 26 тис. смертей, він можливий за умови, якщо спрацює карантин вихідного дня;

чорний – 33 тис. смертей, така кількість смертей буде, якщо запровадження карантину не матиме результату.

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Водночас, згідно з прогнозом, критичне навантаження на лікарні можливе вже у грудні 2020 року.

Смертність від коронавірусу в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні, станом на 19 листопада хвороба забрала життя 10 369 українців.

За добу – 257 нових летальних випадків.

Показник добового приросту зріс порівняно з початком пандемії.

Джерело: KSE