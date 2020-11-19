Україна пропонує скликати позачергове засідання ТКГ

Україна в Тристоронній контактній групі звернулась до російської сторони з пропозицією скликати позачергове засідання ТКГ.

Темами засідання пропонують розблокування роботи КПВВ та обмін полоненими, повідомили в українській делегації.

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– Ми пропонуємо скликати позачергові засідання Робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, Робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і Робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань розблокування роботи КПВВ та обміну особами, що взаємно утримуються, – заявили у прес-службі української делегації.

Пропозиція ТКГ

Українська сторона в складі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі пропонує провести обмін утримуваними до 24 грудня цього року, а саме до Різдва.

Зараз йде практична робота з підготовки зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні.

Джерело: Українська делегація