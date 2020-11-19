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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні можуть запровадити гарантовані аліменти і збільшити мінімальні виплати

Профільний комітет парламенту рекомендував Раді ухвалити законопроект №3881, який передбачає збільшення мінімального розміру аліментів з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Також нардепи підтримали ідею запровадити на рівні 50% прожиткового мінімуму мінімальний гарантований розмір тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від обов’язку утримувати дитину.

Крім того, комітет рекомендував ухвалити законопроект №3577, який передбачає врегулювання питання права для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на позачергове отримання житла та забезпечення їх соціальним житлом, зокрема після досягнення ними 23 років.

Читайте: Аліменти в Україні 2020: як отримати й що для цього потрібно

У вересні цього року Верховна Рада ухвалила закон про індексацію розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій формі.

Він передбачає, що індексація проводитиметься щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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