Україна готується підписати угоду щодо постачання вакцини проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX.

До 27 листопада країна підпише технічну складову, а до 7 грудня мають бути остаточно узгоджені умови співпраці.

– Планується, що Україна отримуватиме майбутню вакцину проти коронавірусу декількома траншами. Обсяг першого траншу, наданого COVAX, становитиме майже 1,2 млн доз, – зазначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

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За словами очільника відомства, першими вакцинуватимуть українців, які перебувають у групі ризику, зокрема працівників галузі охорони здоров’я.

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Вакцина проти коронавірусу

У США сподіваються до кінця року підготувати та поширити близько 40 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Йдеться про речовини, виготовлені компаніями Pfizer і BioNTech, а також Moderna, раніше розробники повідомили про їхню ефективність.

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