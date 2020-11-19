Україна готується підписати угоду щодо постачання вакцини проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX.
До 27 листопада країна підпише технічну складову, а до 7 грудня мають бути остаточно узгоджені умови співпраці.
– Планується, що Україна отримуватиме майбутню вакцину проти коронавірусу декількома траншами. Обсяг першого траншу, наданого COVAX, становитиме майже 1,2 млн доз, – зазначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
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За словами очільника відомства, першими вакцинуватимуть українців, які перебувають у групі ризику, зокрема працівників галузі охорони здоров’я.
Вакцина проти коронавірусу
У США сподіваються до кінця року підготувати та поширити близько 40 млн доз вакцини проти коронавірусу.
Йдеться про речовини, виготовлені компаніями Pfizer і BioNTech, а також Moderna, раніше розробники повідомили про їхню ефективність.
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