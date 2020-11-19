Відпустка восени 2020: куди поїхати в Україні

Відпустка восени – це прекрасний період, аби налаштуватися на продуктивну роботу, відпочити та побути наодинці з думками.

Осінь – це час для роздумів та красивих прогулянок на свіжому повітрі та у мальовничих місцях.

Пандемія коронавірусу внесла корективи у виборі відпочинку, тому осінь 2020 можна чудово провести в Україні.

Тож куди поїхати відпочивати восени в Україні, підбірку красивих місць та цін, шукайте на сайті Факти ICTV.

Яремче, Карпати

Карпати – це надзвичайно мальовниче місце в Україні, на яке дійсно варто витратити свою відпустку. Тут годинами можна насолоджуватись спокоєм, величчю гір та барвистими лісами.

Карпати ідеально підійдуть для сімейного відпочинку, як активного, так і більш спокійного.

Яремче – це місто обласного значення, яке має зручну транспортну інфраструктуру: туди можна добратися і потягом, і автобусом, і електричкою.

Скільки коштує дорога:

Потяг Київ-Яремче – від 570 грн;

Автобус з Івано-Франківська – від 100 грн за одного;

Автобус зі Львова – від 200 грн за одного.

Тут можна знайти чимало комфортабельних готелів з видом на гори, а ціни є на будь-який гаманець.

Так, за п’ять ночей у жовтні на двох треба заплатити від 3 тис. грн.

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Харків

Харків також чудово підходить для великих прогулянок. Одне з найпопулярніших місць – парк імені Горького.

У парку розташовані десятки атракціонів, тому розвага тут знайдеться кожному.

І хоч існує міф, що Харків – промислове місто, однак там є вдосталь цікавих місць, де провести осінню відпустку.

У Харкові варто завітати і на Європейську площу – шосту за своїми розмірами в Європі та 14 у світі.

Ціна на квитки:

Поїзд Київ-Харків – від 330 грн;

Літак Київ-Харків-Київ – від 3 тис. грн.

Ціна на номер у готелі за двох на п’ять ночей стартує від 3,5 тис. грн.

Клевань, Рівненська область

Клевань – невелике селище міського типу у Рівненській області, яке стало відоме завдяки тунелю кохання та асоціюється з романтичною подорожжю.

Тунель має арочну форму, утворену гілками над залізничною колією.

Схожих тунелів немає не лише в Україні, а й в Європі.

Доїхати можна до Рівного, а з міста – автобусом чи на авто.

Ціни на квитки:

Потяг Київ-Рівне – від 150 грн;

Автобус Луцьк-Клевань – 56 грн.

Номер у готелі на двох за п’ять ночей обійдеться мінімум від 2,5 тис. грн.

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