Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 19 листопада 2020

Володимир Зеленський підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту. Сума штрафу за таке порушення коливатиметься від 170 до 255 грн.

75% українців підтримують запровадження штрафів за відсутність маски у громадських місцях та транспорті. Виступають проти 24% респондентів, свідчать дані соціологічної групи Рейтинг.

83% українців заявили, що часто одягають захисну маску, 14% – рідко, 3% – майже ніколи. Часто дезінфікують руки 70% респондентів, 23% – іноді, 6% – ніколи.

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Карантин вихідного дня

Попри попередні намагання скасувати обмеження, в Івано-Франківську діятиме карантин вихідного дня у суботу та неділю, 21 та 22 листопада.

– У суботу і неділю, на жаль, буде карантин вихідного дня. Уряд не зважає на рішення місцевих органів влади, трактує їх по-своєму. На моє переконання, цей карантин вихідного дня нічого не дає, адже говорити про серйозні наслідки не можна, тому що п’ять днів ми працюємо у звичному режимі, а два дні не працюємо, – зазначив Марцінків.

Коронавірус у світі

За даними Університету Джона Гопкінса, кількість випадків інфікування коронавірусом станом на 19 листопада в усьому світі сягнула 56 187 563.

Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 348 600 осіб. Епіцентром вірусу залишаються США, де було підтверджено 11 525 540 випадків Covid-19.

За кількістю випадків коронавірусу за США йдуть Індія (8 912 907), Бразилія (5 945 849), Франція (2 115 717) та Росія (1 975 629). Україна перебуває на 17 місці за числом інфікувань у світі (586 522 випадків коронавірусу станом на 18 листопада).

Також пандемія коронавірусу може спричинити появу втраченого покоління дітей. Таку заяву висловив Дитячий фонд ООН (UNISEF). За словами фахівців, головний вплив на дітей спричиняє не Covid-19, а зачинені установи, погіршення навчального процесу, а також стрімке зростання бідності.

Коронавірус в Україні

19 листопада коронавірус підтвердили ще у 13 357 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 583 510. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Повністю подолали хворобу і одужали 266 479 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 7 400 людей. Госпіталізували за добу 1 531 пацієнта.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 10 369 хворих, за добу зафіксували 257 нових летальних випадків.

Половина українців підтримує карантин

Карантин вихідного дня підтримує 49% українців. Стільки ж проти, свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Водночас тільки 35% очікують, що у результаті реалізації проекту поширення коронавірусу зменшиться, зате 62% – не згодні з цим.