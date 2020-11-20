Місцеві вибори в Ужгороді: викрито схему підкупу виборців

Співробітники Служби безпеки України на Закарпатті викрили схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера Ужгороду.
Мешканець Ужгорода організував підкуп виборців, залучивши голову правління одного з ОСББ для збору підписів громадян, які б погодилися продати свій голос за 500 грн.
Правоохоронці затримали чоловіка під час передання 12 тис. грн – за таку суму він гарантував кандидату 24 голоси на виборах.
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Зараз встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.
Другий тур голосування на місцевих виборах відбудеться 22 листопада. За крісло мера Ужгорода змагатимуться чинний міський голова Богдан Андріїв та кандидат від Слуги народу Віктор Щадей.