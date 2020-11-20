Місцеві вибори в Ужгороді: викрито схему підкупу виборців

Співробітники Служби безпеки України на Закарпатті викрили схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера Ужгороду.

Мешканець Ужгорода організував підкуп виборців, залучивши голову правління одного з ОСББ для збору підписів громадян, які б погодилися продати свій голос за 500 грн.

Правоохоронці затримали чоловіка під час передання 12 тис. грн – за таку суму він гарантував кандидату 24 голоси на виборах.















12 тис. грн за 24 голоси: в Ужгороді викрили схему підкупу виборців / 4 фотографии

Читайте: Дніпро, Львів, Ужгород та ще вісім міст 22 листопада обиратимуть мерів

Зараз встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Другий тур голосування на місцевих виборах відбудеться 22 листопада. За крісло мера Ужгорода змагатимуться чинний міський голова Богдан Андріїв та кандидат від Слуги народу Віктор Щадей.