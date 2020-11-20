Арахамія здав два тести на Covid-19 і отримав різні результати

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія знаходиться на самоізоляції вдома. Політик здав повторний тест на коронавірус і наразі очікує результатів.

Про це повідомила Юлія Палійчук – прес-секретар фракції у Верховній Раді України. За її словами, поки коронавірус у Арахамії не підтвердився. Він зробив два тестування і отримав різні результати: один тест був позитивним, а інший негативним.

– Через це політик вирішив самоізолюватися. Йому провели ще одне тестування. Поки він продовжує працювати дистанційно та чекає результату.

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Коронавірус у народних депутатів

Станом на 16 листопада у Верховній Раді зафіксовано понад 90 випадків коронавірусної інфекції. Наразі хворіє 27 народних депутатів. Зокрема інфікувався голова Верховної Ради Дмитро Разумков.