Нідерланди мають на меті розмінувати українські території на Донбасі. Уряд країни 11 листопада виділив €4 млн на гуманітарне розмінування України.

Посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол розповів Фактам ICTV, що розмінування на Сході України здійснюватиме неурядова організація The HALO Trust. Вони діятимуть згідно з новою урядовою програмою проти мін і касетних боєприпасів на 2020-2024 роки, глобальною метою якої є Світ без мін до 2025 року.

– Життя людини – це найбільша цінність. Нідерланди давно підтримують гуманітарне розмінування в Україні. Ми хочемо нормалізувати життя на цих територіях та зробити світ без мін, – сказав Йеннес де Мол.

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Посол зазначив, що така програма уряду діятиме чотири роки. Вона також працює в Афганістані, Іраку, Ірані, Лівії, Сирії, Ємені та Україні. Вже понад п’ять років над розмінуваннями працюють британські організації, які очистили територію в тисячу футбольних полів. Нідерланди додали €4 млн Україні, аби робота над знешкодженням мін тривала.

– Я був у Новолуганську і бачив на полі велику кількість різних мін. Їхня мета – знищити людство, – додав посол.

Йеннес де Мол наголосив, якщо ці території не очистити, то туди неможливо буде повернутися. Діти у небезпеці, адже на сході навчальні заклади знаходяться на відстані 150 м від поля з мінами.

Він додав, що внаслідок вибухів мін, на Донбасі загинуло більше ніж 750 людей, з них 27 дітей.

Розмінування на Донбасі

У вересні цього року Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування на Донбасі у майбутньому. Вони погодили координати 19 пріоритетних ділянок розмінування.