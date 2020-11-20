За даними дослідження Урядової медичної служби Великої Британії Public Health England, більшість людей інфікуються коронавірусною хворобою під час походу в супермаркет.

Експерти проаналізували ланцюжок заражень майже 130 тис. осіб, які підхопили хворобу у період з 9 до 15 листопада.

З’ясувалося, що 26,7% інфікованих перебували в тому ж місці, що і як мінімум ще одна людина з ланцюжка.

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В результаті дослідження, експерти склали список місць, де інфіковані були найчастіше і з’ясували, що майже кожен п’ятий випадок (18,3%) припадає на продуктовий магазин або робоче місце.

За ними слідують старші класи шкіл (12,7%), молодші класи (10,1%) і лікарні (3,6%).

Українці підтримують карантин

Карантин вихідного дня підтримує 49% українців. Стільки ж проти, свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Водночас тільки 35% очікують, що у результаті реалізації проекту поширення коронавірусу зменшиться, зате 62% – не згодні з цим.