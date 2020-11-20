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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Буде сюрприз: оргкомітет готує рекомендації Раді щодо великого Герба

Невдовзі оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу на великий Державний Герб України надасть свої рекомендації Верховній Раді.

Про це заявив директор Інституту національної пам`яті Антон Дробович.

За його словами, фахівці обрали найкращу пропозицію зі 120 варіантів.

– Але я вам хочу сказати, що найближчим часом оргкомітет передасть рекомендації уряду, і для багатьох людей ці рекомендації будуть великим сюрпризом. Будуть ще рекомендації щодо великого Герба. Рекомендую стежити за новинами, вони будуть цікавими. Ці рекомендації багато кого заспокоять, – запевнив Дробович.

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Найкращий ескіз великого Герба України

Найкращий, на думку журі, ескіз великого Державного Герба України намалював Олексій Кохан.

Проте ескіз-переможець вже зібрав багато критики на свою адресу.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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