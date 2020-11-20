20 листопада долар в Україні продовжує зростати. У п’ятницю НБУ встановив курс на рівні 28,2572 грн/$ 1, у четвер він був 28,13 грн/$1.

Євро після незначного падіння також зріс, курс 20 листопада – 33,4353 грн/€ 1, 19 числа – 33,3608 грн/€1.

Польський злотий і російський рубль також трішки додали в ціні.

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Курс валют від НБУ на 20 листопада:

$1 – 28,2572 грн;

€1 – 33,4353 грн;

1 польський злотий – 7,4758 грн;

10 російських рублів – 3,7024 грн.

Курс долара в Україні у листопаді

За прогнозами експертів, хоча курс долара в Україні постійно коливається, проте значного зростання до кінця року не спостерігатиметься.

Американська валюта не коштуватиме дорожче 29 грн.

Яким буде курс долара в Україні у листопаді, читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.