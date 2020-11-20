20 листопада долар в Україні продовжує зростати. У п’ятницю НБУ встановив курс на рівні 28,2572 грн/$ 1, у четвер він був 28,13 грн/$1.
Євро після незначного падіння також зріс, курс 20 листопада – 33,4353 грн/€ 1, 19 числа – 33,3608 грн/€1.
Польський злотий і російський рубль також трішки додали в ціні.
Читайте: Українці почали робити більше вкладів у доларах – у НБУ назвали причину
Курс валют від НБУ на 20 листопада:
- $1 – 28,2572 грн;
- €1 – 33,4353 грн;
- 1 польський злотий – 7,4758 грн;
- 10 російських рублів – 3,7024 грн.
Курс долара в Україні у листопаді
За прогнозами експертів, хоча курс долара в Україні постійно коливається, проте значного зростання до кінця року не спостерігатиметься.
Американська валюта не коштуватиме дорожче 29 грн.
Яким буде курс долара в Україні у листопаді, читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.