Щоб дізнатися найголовніше серед новин про коронавірус за сьогодні, 20 листопада, достатньо за одну хвилину прочитати цей матеріал.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Сьогодні в країні останній день, коли людей без правильно одягненої маски в громадському місці чи транспорті не штрафуватимуть.

Водночас в Україні знову антирекорд за добовим приростом нових випадків коронавірусу – стало відомо про зараження 14 575 осіб.

Кабінет міністрів планує замінити карантин вихідного дня повним локдауном вже у грудні.

Варіанти два: песимістичний – з 10-15 грудня, оптимістичний – з 20-25 грудня на кілька тижнів.

МОЗ оновив списки червоних і зелених країн, які складаються за кількістю активних випадків коронавірусу.

Додатково до тієї вакцини, яку Україна отримає за механізмом Covax, буде закуплено препарату для вакцинування 20 млн населення країни, повідомили у МОЗ.

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Ситуація з коронавірусом у світі

Компанії Pfizer та BioNTech заявили, що сьогодні вимагатимуть дозволу на екстрене використання своєї вакцини проти коронавірусу в Управлінні з продовольства і медикаментів США.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель очікує, що вакцина проти коронавірусу буде затверджена в Європі у грудні або “дуже скоро після Нового року”.

Росія повідомила про новий антирекорд щоденних заражень коронавірусом у п’ятницю, заявивши про 24 318 нових випадків.

Найбільший щоденний приріст зафіксувала і Німеччина – за минулу добу стало відомо про 23 648 нових випадків інфікувань коронавірусом у цій країні.

З сьогоднішнього дня ресторани та бари Швеції більше не зможуть подавати алкоголь після 22.00 у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Детальну статистику коронавірусу в світі можна знайти у матеріалі Фактів ICTV.