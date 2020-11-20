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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Хворих з Covid-19 почнуть госпіталізовувати до санаторіїв – Офіс президента

Якщо в лікарнях закінчаться ліжко-місця для пацієнтів із Covid-19, місцева влада повинна підключити під ці потреби санаторії.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко і пояснив, що перепрофілювати санаторії найдешевше.

– У деяких регіонах дійсно лікарні перепрофілювати неможливо, – сказав він.

Другий варіант, який місцева влада повинна розглянути, якщо немає санаторіїв – це спортзали та інші приміщення, додав Тимошенко.

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Збільшення кількості ліжок у кожній лікарні

На нараді за участю президента і прем’єр-міністра було ухвалено рішення про збільшення в два рази кількості ліжко-місць під хворих Covid-19 – до 100 тис.

Щотижня в Україні лікарні доходять “до порогу” і просять дозволу на перепрофілювання для лікування пацієнтів із коронавірусом.

– МОЗ відправляє, договір з Національною службою здоров’я, змінюється логістика швидких допомог, – розповів Тимошенко.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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