У Києві станом на 20 листопада зафіксували 1 391 новий випадок коронавірусу, всього захворіло 56 594 особи.

За період пандемії від ускладнень померло 1 080 киян, за добу 33 людини.

Водночас вилікуватися вдалося 20 391 пацієнту, за добу 379.

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У стаціонарах медзакладів міста лікується понад 100 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: