Має бути українець з пивом: реакція мережі та фотожаби на малюнок Великого Герба

Українці у мережі висловлюють думки щодо переможця конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба країни.

Поки що ескіз гербу зібрав лише багато критики на свою адресу.

Бізнесмен і колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, група якого також брала участь у конкурсі, вважає, що на гербі не повинно бути релігійних символів на кшталт архангела, який представлено на ескізі-переможці. А ось шифрування в зображенні коду 0101010101000001, що в перекладі з бінарного коду означає UA – гарна ідея, вважає Дубілет.

Як пояснило журі конкурсу, ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний Герб.

Втім, народні гумористи вважають, що на гербі мають бути інші зображення, які характеризують життя в України.

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Хто автор ескізу

Найкращий, на думку журі, ескіз Великого Державного герба України намалював Олексій Кохан.

Тепер Мін’юст має підготувати проект закону України Про державні символи, щоб Верховна Рада могла його проголосувати.