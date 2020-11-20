У Луцьку медики Волинської обласної психіатричної лікарні вийшли на акції протесту через невиплату заробітних плат з серпня цього року.

Близько 30 працівників медзакладу перекрили дорогу з плакатами у руках: За які кошти годувати наших дітей? Не виплачувати зарплату – злочин.

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За словами головного лікаря, загальний борг по заробітним платам становить майже 10 млн грн, а Національна служба здоров’я України фінансує медичний заклад лише на 36% від загальних потреб.

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Виконувач обов’язків директора Волинської обласної психіатричної лікарні Людмила Юрко повідомила, що на державному рівні на другому етапі медичної реформи не були враховані медичні заклади соціального спрямування.

– Волинська лікарня – це той заклад, який не може сам на себе заробити кошти, оскільки там перебувають хворі з тривалим терміном лікування, – наголосила Юрко.

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Медики, які вийшли на протести, стверджують, що ніхто не дає жодних гарантій, чи виплатять заробітну плату за останні три місяці.



















Не платять зарплату з серпня: у Луцьку медики психлікарні вийшли на акцію протесту / 5 фотографий

Зарплата медиків

Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня 2020 року повідомив, що у 2021 році зарплати медиків значно зростуть. Згідно з планом МОЗ, мінімально лікар зароблятиме 20-25 тис. грн.

Медичні сестри зароблятимуть 15 тис. грн, молодший медичний персонал – до 10-12 тис. грн.