У Луцьку медики Волинської обласної психіатричної лікарні вийшли на акції протесту через невиплату заробітних плат з серпня цього року.
Близько 30 працівників медзакладу перекрили дорогу з плакатами у руках: За які кошти годувати наших дітей? Не виплачувати зарплату – злочин.
Читайте: Зарплата, зневага та безнадія: чому в Україні наростає дефіцит медиків
За словами головного лікаря, загальний борг по заробітним платам становить майже 10 млн грн, а Національна служба здоров’я України фінансує медичний заклад лише на 36% від загальних потреб.
Виконувач обов’язків директора Волинської обласної психіатричної лікарні Людмила Юрко повідомила, що на державному рівні на другому етапі медичної реформи не були враховані медичні заклади соціального спрямування.
– Волинська лікарня – це той заклад, який не може сам на себе заробити кошти, оскільки там перебувають хворі з тривалим терміном лікування, – наголосила Юрко.
Медики, які вийшли на протести, стверджують, що ніхто не дає жодних гарантій, чи виплатять заробітну плату за останні три місяці.
Зарплата медиків
Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня 2020 року повідомив, що у 2021 році зарплати медиків значно зростуть. Згідно з планом МОЗ, мінімально лікар зароблятиме 20-25 тис. грн.
Медичні сестри зароблятимуть 15 тис. грн, молодший медичний персонал – до 10-12 тис. грн.