Затори в Києві сягнули 8 балів – де стоїть столиця (КАРТА)

Станом на 17.20 на вулицях Києва утворилися 8-бальні затори.

Так, у заторах стоять проспект Валерія Лобановського, вулиця Солом’янська, вулиця Академіка Вільямса, проспект Академіка Глушкова, Кільцева дорога, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Нова, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Олени Теліги, вулиця Новокостянтинівська, Набережне шосе, Столичне шосе, Володимирський узвіз, вулиця Глибочицька.

Рух на мосту Метро утруднено в обидві сторони.

Після моста на лівому березі машини тягнуться на Броварському проспекті.











Перед вихідними: Київ зупинився у 8-бальних заторах (КАРТА) / 3 фотографии

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Причини пробок

Причинами Заторів у Києві часто стають “померлі” на дорогах авто, які не впоралися з погіршенням погодних умов.

Коливання температур, висока вологість, слизька дорога, хімічні реагенти на ній – все це впливає на стан автомобіля та якість їзди.

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