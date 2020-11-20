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Факти / Інфографіка
Софія Телішевська |

Рекордний приріст: в Україні майже 600 тис. хворих Covid-19

Станом на ранок 20 листопада в Україні виявлено 14 575 випадків інфікування Covid-19 за добу. Загалом від початку епідемії коронавірусу хворобу підхопили 598 085 осіб.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 728 осіб;
  • летальних випадків – 229;
  • одужало – 7 845 осіб;
  • здійснено тестувань – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 598 085 осіб;
  • одужало – 274 324 особи;
  • летальних випадків – 10 598;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Коронавірус в Україні 20 листопада 2020: оперативна статистика МОЗ

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 56 594 випадки;
  • Вінницька область – 14 857 випадків;
  • Волинська область – 20 651 випадок;
  • Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
  • Донецька область – 19 223 випадки;
  • Житомирська область – 25 111 випадків;
  • Закарпатська область – 20 827 випадків;
  • Запорізька область – 22 225 випадків;
  • Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
  • Київська область – 28 427 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 052 випадки;
  • Луганська область – 5 474 випадки;
  • Львівська область – 39 916 випадків;
  • Миколаївська область – 14 181 випадок;
  • Одеська область – 36 053 випадки;
  • Полтавська область – 17 403 випадки;
  • Рівненська область – 27 054 випадки;
  • Сумська область – 20 872 випадки;
  • Тернопільська область – 24 843 випадки;
  • Харківська область – 50 252 випадки;
  • Херсонська область – 8 155 випадків;
  • Хмельницька область – 25 290 випадків;
  • Черкаська область – 16 437 випадків;
  • Чернівецька область – 30 143 випадки;
  • Чернігівська область – 13 159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Коронавірус 19 листопада

19 листопада коронавірус в Україні підтвердили ще у 13 357 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 583 510. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Повністю подолали хворобу і одужали 266 479 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 7 400 людей. Госпіталізували за добу 1 531 пацієнта.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 10 369 хворих, за добу зафіксували 257 нових летальних випадків.

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