21 листопада, у сьому річницю початку Євромайдану, пропонуємо згадати головні факти про День Гідності та Свободи.

1. Це свято є наступником Дня Свободи, запровадженого у 2005 році указом тодішнього президента Віктора Ющенка до початку Помаранчевої революції. Його скасував 30 грудня 2011 року Віктор Янукович та об’єднав у Свято Соборності та Свободи України.

2. День Гідності і Свободи встановлений указом п’ятого президента Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року.

3. Євромайдан тривав 93 дні – розпочався 21 листопада 2013 року після рішення тодішньої влади припинити підготовку до асоціації України з ЄС та завершився 22 лютого 2014-го.

4. 24 листопада хвиля масових протестів прокотилася всією країною, а на Майдані відбувся мітинг опозиції, який зібрав до 150 тис. осіб.

5. У ніч проти 30 листопада силовики розігнали мітингувальників, жорстоко побивши студентів. Ці події стали переломним моментом у протестах, змістивши акцент із проєвропейського на антиурядовий.

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6. 1 грудня, після силового розгону студентів, вже близько півмільйона українців зібралися на Всеукраїнське віче. Міліція, яка заблокувала напередодні підступи до Майдану Незалежності, змушена була відступити.

7. Протистояння на Майдані з мирної фази перейшли в силову 19 січня, коли обурені ухваленням 16 січня так званих диктаторських законів мітингувальники пішли багатотисячною колоною до Верховної Ради. Вони закидали силовиків бруківкою, фаєрами і коктейлями Молотова. Беркут використовував проти демонстрантів шумові гранати, гумові кулі і водомет.

8. 22 січня на Майдані загинули перші активісти – вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський.

9. У найкровопролитніший період Революції Гідності (18-21 лютого 2014 року) у протистояннях з силовиками загинули понад 100 учасників протесту. Їх згодом назвали Небесною Сотнею.

10. Віктор Янукович у ніч проти 22 лютого 2014 року втік з України, а Верховна Рада того ж дня ухвалила постанову про усунення його з посади президента.

Результати розслідування справ Майдану у 2020

Нині спеціальний підрозділ ДБР розслідує понад 50 справ щодо подій на Майдані.

З початку 2020 року притягнуто до кримінальної відповідальності 34 особи, зокрема 22 правоохоронці, чотири судді, два прокурори та шість цивільних осіб, а також затримано чотирьох громадян.

Окрім того, за поточний рік скеровано до суду 13 обвинувальних актів щодо 17 обвинувачених у злочинах на Майдані.