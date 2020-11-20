Очільник МОЗ Максим Степанов назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні.

За його словами, це можливо лише тоді, коли локдаун загрожуватиме медичній системі країни. Цей сценарій справдиться, якщо кілька днів поспіль у державі фіксуватиметься понад 30 тис. нових хворих на коронавірус.

– Якщо буде загроза повного локдауну медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба запроваджувати жорсткіший карантин, – зазначив Максим Степанов.

Читайте: Потрібен локдаун: чому в Україні не можуть контролювати ситуацію з Covid-19

За його словами, у цій ситуації визначальною є кількість людей, яких госпіталізують.

Посилення карантину в Ураїні

В Україні можливе посилення карантину найближчим часом.

За інформацією мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, уряд розглядає варіант запровадження локдауну вже у грудні на кілька тижнів.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Інтер