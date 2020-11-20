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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

ТРЦ Києва змінили дати чорної п’ятниці 2020 – де шукати знижки

Карантин вихідного дня вплинув на дати і терміни проведення в Україні чорної п’ятниці.

Деякі ТРЦ Києва заявили про нові дні, у які українці зможуть потішити себе шопінгом.

  • ТРЦ Gulliver – чорна п’ятниця триватиме з 23 до 27 листопада, в будні роботу центру продовжать на одну годину – до 23.00;
  • ТРЦ Проспект і РайON – акційний період триває з 17 листопада, час роботи закладів також продовжили на годину;
  • ТЦ Епіцентр – з 23 до 30 листопада;
  • ТРЦ Ocean Plaza – 27 листопада до 23.00;
  • ТРЦ Dream Town – 27 листопада;
  • ТРЦ Sky Mall – 27 листопада, центр планує працювати до останнього клієнта.
  • ТРЦ Lavina Mall і Blockbuster Mall – знижки діятимуть з 23 до 30 листопада.

Читайте: Чорна п’ятниця 2020: де шукати знижки і як же не бути ошуканим

Карантин вихідного дня в Україні

Через погіршення епідситуації в Україні запровадили карантин вихідного дня та заборонили роботу ТРЦ з опівночі суботи до опівночі понеділка.

Заходи триватимуть в країні з 14 до 30 листопада.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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