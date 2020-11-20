Карантин вихідного дня вплинув на дати і терміни проведення в Україні чорної п’ятниці.

Деякі ТРЦ Києва заявили про нові дні, у які українці зможуть потішити себе шопінгом.

ТРЦ Gulliver – чорна п’ятниця триватиме з 23 до 27 листопада, в будні роботу центру продовжать на одну годину – до 23.00;

ТРЦ Проспект і РайON – акційний період триває з 17 листопада, час роботи закладів також продовжили на годину;

ТЦ Епіцентр – з 23 до 30 листопада;

ТРЦ Ocean Plaza – 27 листопада до 23.00;

ТРЦ Dream Town – 27 листопада;

ТРЦ Sky Mall – 27 листопада, центр планує працювати до останнього клієнта.

ТРЦ Lavina Mall і Blockbuster Mall – знижки діятимуть з 23 до 30 листопада.

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Карантин вихідного дня в Україні

Через погіршення епідситуації в Україні запровадили карантин вихідного дня та заборонили роботу ТРЦ з опівночі суботи до опівночі понеділка.

Заходи триватимуть в країні з 14 до 30 листопада.

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