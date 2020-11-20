За сім років розслідування справ про розстріли на Майдані набули чинності вироки щодо 21 обвинуваченого в злочинах проти учасників Революції Гідності.

– Ми теж вважаємо, що за 7 років 21 вирок – це дуже мало. Тобто питання затягування судового розгляду є дуже болючим, – заявив на прес-конференції керівник департаменту з розслідування справ Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський.

Він також повідомив, що з початку року у справах Майдану постраждалими визнано більш 2 тис. людей, 37 – притягнуто до кримінальної відповідальності, зокрема – 26 правоохоронців, троє суддів і вісім цивільних.

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За його словами, щодо 27 підозрюваних обрано запобіжний захід – тримання під вартою заочно.

Донський підкреслив, що заочний арешт дає підстави для міжнародного розшуку обвинуваченого, нагадавши про такі рішення щодо Віктора Януковича і колишніх глав Міноборони і СБУ.

Справа Віктора Януковича

16 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Апеляція скасувала рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою екс-президента-втікача.

Телеканал ICTV ще в березні 2014 року випустив фільм Революція гідності – про три місяці Евромайдану. Він про те, як сприйняли події в Україні відомі люди, не пов’язані з політикою.