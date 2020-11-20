Церемонія конкурсу Партнерство заради сталого розвитку 2020 відбудеться в онлайн-форматі

Церемонія оголошення переможців конкурсу Partnership for Sustainability Award (Партнерство заради сталого розвитку) відбудеться 26-го листопада в онлайн-форматі.

Кампанія Партнерство заради сталого розвитку започаткована мережею Глобального договору ООН в Україні і має на меті просувати Цілі сталого розвитку та сприяти партнерству між бізнесом, бізнес-асоціаціями, урядами, громадянським суспільством й академічними установами.

Вручення нагороди проходить третій рік поспіль, цьогоріч вперше – в онлайн-форматі.

У 2020 році на конкурс було подано безпрецедентну кількість заявок, особливо тішить підвищення цікавості до українського проекту з боку іноземних країн. Участь у цьогорічному конкурсі також беруть компанії з Білорусі, Македонії, Польщі та Туреччини.

Представлені категорії: Суспільство, Планета, Мир, Економічний розвиток та Подолання пандемії COVID-19.

Переможців оголошуватимуть зірки українського шоу-бізнесу, представники української влади та головного офісу Глобального договору ООН.

Оцінюватиме проекти міжнародне журі: директор та керівник відділу ESG S&P Dow Jones Indices Рід Стедман; виконавчий директор та координатор мережі ГД ООН у Кенії Джуді Нжино; голова Секретаріату ГД ООН в Канаді Айман Чоудхурі; виконавчий директор ГД ООН у Швейцарії та Ліхтенштейні Антоніо Готл; виконавчий директор ГД ООН у ОАЕ Рейчел Панайно.

Також у церемонії візьме участь Пол Полман, заступник голови ГД ООН, екс-СЕО компанії Unilever та екс-голова Світової Ради компаній зі сталого розвитку.

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Участь у конкурсі братимуть приватні компанії, некомерційні організації та місцева влада, що реалізували чи продовжують роботу над соціальним проектом у партнерстві з представником іншої групи стейкхолдерів.

Нагорода Партнерство заради сталого розвитку покликана дати моральний поштовх керівництву та працівникам бізнес-компаній, а також уряду, дотримуватися у своїй діяльності цілей сталого розвитку та проводити соціальні кампанії, що можуть удосконалювати світ вже сьогодні.

Найкращі минулорічні практики увійшли до Національного добровільного огляду, який Україна вперше подала на Політичний форум з питань сталого розвитку.

Організатором заходу Partnership for Sustainability Award є Мережа ГД ООН в Україні. Інформаційний партнер – медіагрупа StarLightMedia, що є лідером телеперегляду і учасником ГД ООН в Україні.

Реєстрація на захід вже відкрита.

Нагадаємо, раніше ми писали, який бізнес втримався на карантині.