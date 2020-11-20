У Черкасах чиновниця привласнила 2,4 млн грн, виділених на боротьбу з Covid-19

Співробітники Служби безпеки України викрили керівника медичної установи у місті Черкаси. Жінку звинувачують у розтраті бюджетних коштів, виділених на боротьбу з пандемією Covid-19. Збитки оцінюють у 2,4 млн грн.

Очільниця медзакладу уклала угоди щодо постачання засобів захисту з підприємством у Києві. Вартість придбаних товарів становила 8 млн грн, що у кілька разів перевищує ринкові ціни. Зокрема ціна на деякі позиції була вища у понад два рази.

Крім того, чиновниця підписала договори без проведення тендерів, які є обов’язковими під час державних закупівель, згідно з законом. Правоохоронці повідомили їй про підозру.

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У вересні СБУ викрила план розкрадання коштів під час будівництва Національного тенісного центру.

Посадовці привласнили 20 млн грн під час проведення держзакупівель. Для цього вони підлаштували виграш у тендерах компанії-спільника.