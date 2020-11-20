Україна планує купити вакцину від коронавірусу для 20 млн населення країни, додатково до тієї, яку безкоштовно отримає у рамках глобального механізму.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

Ляшко підкреслив, що 20% вакцини країна повинна отримати безкоштовно – це 4 мільйони доз. Далі вакцину збираються купувати, щоб покрити щонайменше 20 мільйонів населення України.

– Кількість людей, які хочуть та повинні отримати вакцину – величезна. В Україні ми також говоримо про 40 мільйонів населення, яке потрібно охопити щепленнями для того, щоб забути про цю епідемію та допомогти світу в подоланні пандемію, — сказав він.

Однак, за словами Ляшка, поки ще невідомо, у скільки може обійтися покупка вакцини, адже виробники ще не встановили ціни. Зараз в бюджеті на 2021 рік заклали на вакцину більш 2 млрд гривень, але МОЗ просить надати більше.

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Головний санітарний лікар додав, що поки не відомо, чи потрібно вакцинувати дітей, адже від цього також залежить кількість необхідної вакцини.

Україна готується підписати угоду щодо постачання вакцини проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX.

До 27 листопада країна підпише технічну складову, а до 7 грудня мають бути остаточно узгоджені умови співпраці.

Першими вакцинуватимуть українців, які перебувають у групі ризику, зокрема працівників галузі охорони здоров’я.