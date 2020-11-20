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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі

20 листопада сім країн-партнерів ЄС приєдналися до санкцій проти Білорусі у зв’язку з фальсифікацією виборів і порушенням прав людини.

Про це повідомляється на сайті Євроради.

У цьому списку – Україна, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

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Санкції ЄС проти Білорусі

2 жовтня Євросоюз ввів в дію список санкцій проти 40 білоруських чиновників.

А 6 листопада ЄС також ввів санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і його сина Віктора.

Під санкції крім глави держави потрапили ще 14 білоруських чиновників. Обмеження передбачають заборону відвідування країн Європи і заморожування європейських активів.

Водночас у ЄС вкотре відзначили, що не визнають легітимність Лукашенка.

Джерело: consilium.europa.eu

Фото: Dreamstime

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