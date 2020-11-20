ЮНІСЕФ закликає приділяти більшу увагу для збереження ментального здоров’я дітей, які страждають під час пандемії

У своїй новій доповіді, опублікованій напередодні Всесвітнього дня дітей, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) попередив про катастрофічність наслідків пандемії для дітей.

– На початку пандемії Covid-19 побутував стійкий міф про те, що це захворювання майже не вражає дітей. Але це твердження далеке від істини. Хоча діти можуть хворіти й поширювати захворювання, це лише вершина пандемійного айсберга. Що довше триватиме криза, то сильнішим буде її вплив на освіту, здоров’я, харчування та добробут дітей. Під загрозою майбутнє цілого покоління, — зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

В Україні кожна п’ятнадцята інфікована Covid-19 особа є дитиною або підлітком до 20 років. Станом на 17 листопада, ця вікова група становила 6,7% від усіх зареєстрованих випадків інфікування (загалом 557 657 осіб).

Читайте: Рекордний приріст хворих: в Україні майже 600 тис. хворих Covid-19

Існує потреба в поглибленому аналізі даних про зараження, смертність та тестування, щоб краще зрозуміти, як криза впливає на найбільш вразливих дітей, та визначити необхідні заходи у відповідь.

Хоча діти можуть передавати вірус одне одному та старшим віковим групам, доповідь містить вагомі докази на користь того, що переваги від безперервної роботи шкіл за умови дотримання основних запобіжних заходів переважують ефекти від їх закриття.

Школи не є головним фактором поширення вірусу в громадах, і діти частіше заражаються Covid-19 поза навчальними закладами. Як підкреслено в доповіді, найсерйознішою загрозою для дітей є викликані пандемією перебої в наданні життєво важливих медичних і соціальних послуг.

У доповіді йдеться про більш тривожні обставини:

Станом на листопад 2020 року 572 млн учнів постраждали внаслідок закриття шкіл у 30 країнах — це 33% школярів у всьому світі.

Протягом найближчих 12 місяців через серйозні перебої в наданні базових послуг і збільшення масштабів недоїдання може статися додатково 2 мільйони смертей серед дітей та 200 тисяч випадків мертвонароджень.

Ще 6–7 млн дітей віком до 5 років у 2020 році страждатимуть від втрати ваги або гострого недоїдання, яке зросте на 14 %. Це може зумовити понад 10 тис. додаткових смертей серед дітей щомісяця — переважно в країнах Африки на південь від Сахари та країнах Південної Азії.

Кількість дітей, які потерпають від різних форм бідності (без доступу до освіти, системи охорони здоров’я, житла, харчування, санітарії та води), зросла на 15%, або на 150 млн, станом на середину 2020 року.

У відповідь на цю кризу ЮНІСЕФ закликає уряди та партнерів:

забезпечити умови для навчання всіх дітей, зокрема шляхом подолання розриву в доступі до інтернету;

гарантувати доступ до послуг харчування та охорони здоров’я, а також зробити вакцини доступними для кожної дитини;

підтримувати та захищати психічне здоров’я дітей і молоді, сприяти боротьбі з жорстоким поводженням, гендерним насильством щодо дітей та їх бездоглядністю;

розширити доступ до безпечної питної води, належних санітарії та гігієни та розв’язувати проблеми погіршення стану навколишнього середовища та клімату.

Де найбільше інфікуються Covid-19

За даними дослідження Урядової медичної служби Великої Британії Public Health England, більшість людей інфікуються коронавірусною хворобою під час походу в супермаркет.

Експерти проаналізували ланцюжок заражень майже 130 тис. осіб, які підхопили хворобу у період з 9 до 15 листопада.