Понад 8 тис. кисневих концентраторів для лікування хворих на коронавірус в Україні закуплять до кінця листопада 2020 року.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Я думаю, протягом тижня ми отримаємо кілька тисяч, наступного тижня – ще кілька тисяч. До 1 грудня мають прибути ще 8,3 тис. одиниць, – зазначив Кирило Тимошенко.

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За його словами, у перші тижні місяця в країну доправили 5,5 тис. концентраторів.

Ліжка для хворих на коронавірус

Через погіршення епідситуації в Україні і збільшення кількості хворих на коронавірус лікарні швидко заповнюються, через що може існувати проблема дефіциту місць.

За словами президента України Володимира Зеленського, за необхідності в країні готові будуть збільшити кількість ліжок до 91 тис.

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