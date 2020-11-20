Понад 8 тис. кисневих концентраторів для лікування хворих на коронавірус в Україні закуплять до кінця листопада 2020 року.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
– Я думаю, протягом тижня ми отримаємо кілька тисяч, наступного тижня – ще кілька тисяч. До 1 грудня мають прибути ще 8,3 тис. одиниць, – зазначив Кирило Тимошенко.
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За його словами, у перші тижні місяця в країну доправили 5,5 тис. концентраторів.
Ліжка для хворих на коронавірус
Через погіршення епідситуації в Україні і збільшення кількості хворих на коронавірус лікарні швидко заповнюються, через що може існувати проблема дефіциту місць.
За словами президента України Володимира Зеленського, за необхідності в країні готові будуть збільшити кількість ліжок до 91 тис.
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