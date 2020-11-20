Ескіз великого Державного Герба України дуже сподобався 16,7% українців. Ще 34,9% опитаних відповіли, що він їм скоріше сподобався.

Взагалі не оцінили малюнок 16,4% респондентів. Такі дані оприлюднила онлайн-панель Gradus.

26,5% опитаних також зазначили, що великий Державний Герб Україні однозначно потрібен. А от 10,5% вважають, що такої потреби наразі немає.

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Загалом про ескіз великого Державного Герба чули 61,9% українців, не знали про це нічого 38,1%.

Водночас 51,9% сказали, що малий Державний Герб їм дуже подобається. І лише 1,3% зовсім іншої думки.

Опитування проводилося 20 листопада серед учасників онлайн-панелі Gradus, які самостійно заповнювали дані на смартфонах.

Цільову групу дослідження становили респонденти у віці 18-60 років, які є мешканцями міст з населенням 50 тис. мешканців та більше. Опитали 1 000 респондентів.

19 листопада журі обрало найкращий ескіз Великого Державного герба України. Першу премію отримав проект Олексія Кохана.

Тепер Мін’юст повинен підготувати проект закону Про державні символи, який передадуть до Верховної Ради.

Якщо депутати підтримають цей вибір конституційною більшістю, то відповідний ескіз офіційно оформлять як великий Державний Герб.