Гроші з Фонду для боротьби з коронавірусом не виділяли на будівництво доріг в Україні. У цьому запевнив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він пояснив, що кошти брали з Дорожнього фонду і використовували інші ресурси.

– По-перше, гроші на дороги – це гроші Дорожнього фонду. По-друге – кредитні гроші, коли Укравтодор укладає кредитні контракти з міжнародними інституціями. По-третє – це гроші, які були виграні в Стокгольмському арбітражі.

Він додав, що якась частина з них була направлена ​​до загального фонду, але ніхто не забирав їх Фонду боротьби з Covid-19.

Читайте: Шмигаль спростував заяву про направлення грошей для онкохворих на дороги

Також, за словами Кирила Тимошенка, частина грошей з цього фонду з різних причин досі не витрачена. Тому Кабмін перерозподіляє їх на інші позиції.

Напередодні стало відомо, що Кабмін дозволив виділити гроші з Covid-фонду на патріотичні серіали.

У Міністерстві культури пояснили, що це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи.