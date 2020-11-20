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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Загрожує нацбезпеці: російський музикант Фадєєв у чорному списку Мінкульту

Російський музикант Максим Фадєєв 19 листопада внесений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Міністерство культури і інформаційної політики України за поданням СБУ видало відповідним наказ №2319.

– 11 листопада 2020 року в Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення в перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва, – йдеться в повідомленні.

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Максим Фадєєв

Фото: Максим Фадеев

Нині у цьому переліку 156 громадян Росії – співаки, музиканти, актори та діячі культури.

Його складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, а також Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Фото: Максим Фадеев

Джерело: Мінкульт

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