Російський музикант Максим Фадєєв 19 листопада внесений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Міністерство культури і інформаційної політики України за поданням СБУ видало відповідним наказ №2319.

– 11 листопада 2020 року в Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення в перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва, – йдеться в повідомленні.

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Нині у цьому переліку 156 громадян Росії – співаки, музиканти, актори та діячі культури.

Його складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, а також Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Фото: Максим Фадеев