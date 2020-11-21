Станом на ранок 21 листопада в Україні офіційно підтвердили 612 665 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили ще 14 580 хворих.

Показники захворюваності в Україні:

захворіло – 612 665 осіб (+14 580);

одужало – 282 313 осіб (+7 989);

летальних випадків – 10 813 (+215);

проведено ПЛР-тестувань – 4 154 333 (+71 949).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

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Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 57 807 випадків;

Вінницька область – 15 164 випадки;

Волинська область – 21 131 випадок;

Дніпропетровська область – 27 544 випадки;

Донецька область – 19 685 випадків;

Житомирська область – 25 664 випадки;

Закарпатська область – 21 165 випадків;

Запорізька область – 23 035 випадків;

Івано-Франківська область – 31 305 випадків;

Київська область – 29 380 випадків;

Кіровоградська область – 4 142 випадки;

Луганська область – 5 617 випадків;

Львівська область – 40 416 випадків;

Миколаївська область – 14 607 випадків;

Одеська область – 36 727 випадків;

Полтавська область – 17 942 випадки;

Рівненська область – 27 539 випадків;

Сумська область – 21 833 випадки;

Тернопільська область – 25 259 випадків;

Харківська область – 50 784 випадки;

Херсонська область – 8 359 випадків;

Хмельницька область – 25 820 випадків;

Черкаська область – 17 149 випадків;

Чернівецька область – 30 636 випадків;

Чернігівська область – 13 955 випадків.

Коронавірус 20 листопада

Для порівняння, станом на ранок 20 листопада коронвірус в Україні за добу виявили у 14 575 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.