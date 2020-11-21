21 листопада в Україні традиційно відзначили День Гідності та Свободи.

У сьому річницю початку Майдану у Києві пройшли акції.

Вдень на Алеї Героїв Небесної сотні відслужили молебень за героями, які хоробро загинули за незалежність України.

Читайте: Герої не вмирають: Зеленський і Шмигаль вшанували пам’ять загиблих на Майдані

За інформацією громадської організації Родина Героїв Небесної сотні, захід відвідали родичі загиблих.



















День Гідності та Свободи. Як Україна відзначила річницю початку Майдану / 5 фотографий

Присутні поклали квіти і вшанували пам’ять загиблих героїв України.

Також у центрі столиці відбулася хода за участі родичів, друзів героїв та небайдужих українців.

Історія пам’ятної дати

21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи.

До пам’ятної дати Факти ICTV підготували матеріал про історію цього дня, а ткож про значення подій на Майдані для сучасної України.

Детальніше про День Гідності та Свободи читайте на нашому сайті.

Джерело: ГО Родина Героїв Небесної сотні

Фото: УНІАН