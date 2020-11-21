21 листопада в Україні традиційно відзначили День Гідності та Свободи.
У сьому річницю початку Майдану у Києві пройшли акції.
Вдень на Алеї Героїв Небесної сотні відслужили молебень за героями, які хоробро загинули за незалежність України.
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За інформацією громадської організації Родина Героїв Небесної сотні, захід відвідали родичі загиблих.
Присутні поклали квіти і вшанували пам’ять загиблих героїв України.
Також у центрі столиці відбулася хода за участі родичів, друзів героїв та небайдужих українців.
Історія пам’ятної дати
21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи.
До пам’ятної дати Факти ICTV підготували матеріал про історію цього дня, а ткож про значення подій на Майдані для сучасної України.
Детальніше про День Гідності та Свободи читайте на нашому сайті.
Джерело: ГО Родина Героїв Небесної сотні
Фото: УНІАН