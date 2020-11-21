Кількість інфікованих зменшиться через два тижні після карантину вихідного дня — Степанов

Потрібно мінімум два тижні (приблизний час інкубаційного періоду), аби побачити результати карантину вихідного дня.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив під час брифінгу, що неможливо одразу після введення протиепідемічних заходів зменшити динаміку кількості інфікованих Covid-19.

— Сьогодні з 00.00 набув чинності карантин вихідного дня. Минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня було так собі. Для нас важливо виконати всі правила саме карантину вихідного дня, — зазначив глава МОЗ.

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За словами міністра, дотримання всіх протиепідемічних заходів – необхідне для здоров’я.

— Ми можемо стабілізувати ситуацію і зупинити різке зростання. Коли у нас є карантин вихідного дня і працюють винятково продуктові магазини та аптеки, — заявив Степанов.

За словами глави Міністерства охорони здоров’я, українці мають проводити час з сім’єю вдома.

— Ми розраховуємо на зменшення кількості захворілих. Неможливо наступного дня після карантину побачити зменшення хвороби, — сказав міністр Степанов.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 21 листопада в Україні офіційно підтвердили 612 665 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу виявили ще 14 580 хворих.